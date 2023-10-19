Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 10:00

Kırşehir polisinden eş zamanlı uygulama

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 23 noktada eş zamanlı “şok” uygulama yaptı.

Kırşehir polisinden eş zamanlı uygulama
[Fotograf: AA]

Asayiş, Toplum Destekli, Trafik ve Çocuk Şube müdürlüklerinden 180 personelin katılımıyla özellikle okul çevreleri ile insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu 23 noktada çalışma yapıldı.

Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddelerinin yanı sıra kentteki park ve dinlenme alanlarındaki uygulamada 1019 kişi sorgulandı, 405 araç incelendi, 7 sürücüye ceza kesildi.

Kırşehir polisinden eş zamanlı uygulama

Uygulamanın, genel asayişin sağlanması, işlenen suçların faillerinin yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Niğde’de Eğitim Gören 21 Öğrenciye Proje Desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
10:18
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ