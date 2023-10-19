Erzurum İtfaiyesi 10 ayda 2 bin 274 olaya müdahale etti

Erzurum’da şehir merkezi ve ilçelerde güçlü anlamda bir teşkilat, ekipman ve donanıma sahip olan Erzurum İtfaiyesi bilindiğinin aksine sadece yangına değil akla gelmeyen bir çok yardım talebine koşuyor. Erzurum İtfaiyesinin 2023 yılı ilk 10 aylık faaliyetlerine bakıldığında bunu görmek mümkün.

Ekipler bu dönemde toplam 2 bin 274 olaya müdahale ettiği görülüyor. Erzurum’da orman yangınlar az İlçelerde de teşkilatı, ekipleri ve araçları bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli başta her türlü yangına müdahale başta olmak üzere trafik kazası, su baskını, insan kurtarma, çatı uçması, hayvan kurtarma, buz kırma ve daha bir çok yardım isteğine anında koşuyor.

İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bozdemir, 2023 yılında 536 açık arazi ve ot yangınına müdahale ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz 343 hayvan kurtarma, 238 çöp lastik yangınına, 222 trafik kazasına, 108 ev yangınına, 207 insan kurtarmaya, 93 araç yangınına, 89 su baskınına, 45 çatı yangınına, 41 ahır ve merek yangınına, 38 balya ot yangınına, 34 baca yangınına, 24 elektrik yangınına, 24 bahçe yangınına, 17 iş yeri yangınına, 16 kömürlük ve kazan yangınına, 14 ekin yangınına, 14 çatı uçmasına, 4 orman yangınına ve 136 diğer yangın olayına müdahalede bulundu” dedi.

Depreme büyük destek verdi

Erzurum İtfaiye ekipleri deprem bölgesinde de ciddi destekler verdi. Bölgeye 69 personel gönderen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde 5 binaya müdahale etti, 81 kişi sağ olarak kurtarıldı, 394 ölü enkazdan çıkarıldı. Ekipler yangın söndürme ve benzeri olaylara müdahale yanından ihtiyaç halinde kurumlara eğitimler veriyor, bayrak-afiş asıyor, kapalı kapıları açıyor, su veriyor ve çekiyor, merdivenli araç taleplerini karşılıyor ve diğer faaliyetlerde bulunuyor.