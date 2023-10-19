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Güncel
AA 19.10.2023 09:54

Ağrı’da kurbağa avcılarına ceza kesildi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, kaçak olarak kurbağa avcılığı yapan ve salep soğanı toplayan 6 şahsa 1 milyon 465 bu 890 Türk Lirası para cezası kesti.

Ağrı’da kurbağa avcılarına ceza kesildi
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Temmuz-Ekim 2023 döneminde, Biyokaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefet suçundan 3 olaya müdahale edilerek 6 şahsa 1.465,890 TL idari yaptırım uygulanmış olup; olaylarda 218 kilo canlı kurbağa, 27 adet kasa ve 5,556 kilo Salep soğanı ele geçirilerek Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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