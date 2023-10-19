Sivas'ta doğal gaz alt yapısı genişliyor

Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, AKSA Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, Atatürk Caddesi'nden başlayan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Keten, burada yaptığı açıklamada, ilçeye bu hizmetin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gültay ise "2024 yılı ağustos ayı içerisinde evlerimiz doğal gazla buluşmuş olacak. Çalışmalarımıza destek veren, doğal gazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Korkmaz da çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.