Balıkesir'de yüksek sesle müziğe 22 bin 236 lira ceza

Balıkesir'de trafik ekipleri 19.00'dan sonra çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen 13 araç sürücüsü ve 38 tescil plakası olmak üzere toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi-Anafartalar Caddesi-Kızılay Caddesi üzerinde denetim yaptı.

Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler üzerinde yapılan denetimde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesi uyarınca 13 araç sürücüsüne ve 38 tescil plakasına toplam 22 bin 236 lira idari para cezası uygulandı.