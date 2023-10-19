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Güncel
AA 19.10.2023 09:39

Erzincan'da huzur uygulaması: Aranan 37 şüpheli yakalandı

Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da huzur uygulaması: Aranan 37 şüpheli yakalandı
[DHA (Arşiv)]

Kentte polis ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Ekim tarihlerinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 276 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli ile asayiş olaylarına karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denetimlerde 26 bin 851 kişinin sorgusunu yapan ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kent genelindeki uygulamalarda, 9 tabanca, 4 av tüfeği, 9 kesici alet, 53 mermi, 439 paket kaçak sigara, 1 tarihi eser, 2 bin 720 makaron, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, 51 sentetik ecza, 14 kök kenevir, 3 kilogram nargile tütünü, 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 20 bin 397 aracı kontrol eden ekipler, 663 sürücü ile 1887 plakaya ceza kesti, 287 araç ise trafikten menedildi. 

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