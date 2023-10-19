Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu bağımlılarına yönelik harekete geçti.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Emniyet Müdürlüğü, 30 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. İlçenin Güngör Mahallesi'ndeki kuyular ve metruk binalar imha edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Mahalle sakinleri, polis ekiplerinin çok güzel bir çalışma yaptığını belirterek, "Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler. Şu an her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bundan sonra hep bu operasyonlar devam eder" dedi.