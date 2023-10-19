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Güncel
İHA 19.10.2023 09:49

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki farklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon düzenlendi. Kullanılan metruk yapılar imha edildi.

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: İHA]

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu bağımlılarına yönelik harekete geçti.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Emniyet Müdürlüğü, 30 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. İlçenin Güngör Mahallesi'ndeki kuyular ve metruk binalar imha edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Mahalle sakinleri, polis ekiplerinin çok güzel bir çalışma yaptığını belirterek, "Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler. Şu an her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bundan sonra hep bu operasyonlar devam eder" dedi.

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Hakkari Uyuşturucu
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