Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı
[Fotoğraf:AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tomurcukların çiçeğe durduğu ilkbaharın gelişini bizlere haber veren Nevruz Bayramı, ülkemize ve tüm insanlığa kutlu olsun. 21 Mart toprağımıza bereket, suyumuza bolluk getirsin." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Murat Kurum
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