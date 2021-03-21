Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tomurcukların çiçeğe durduğu ilkbaharın gelişini bizlere haber veren Nevruz Bayramı, ülkemize ve tüm insanlığa kutlu olsun. 21 Mart toprağımıza bereket, suyumuza bolluk getirsin." ifadelerini kullandı.