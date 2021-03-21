Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.

Bolu Dağı'nın her iki yönünü kullanan sürücüler, sis ve bölgede devam eden yağmur nedeniyle yolda yavaş ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliğine bağlı Bolu Dağı Bakımevi İstasyonu'ndaki karla mücadele araçları da olası yağışa karşı teyakkuz halinde bekliyor.