Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orhangazi'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi Terminali girişi yakınında Tekin Elitaş (38) idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Turcan Tuğral'ın (45) kullandığı 34 PAV 98 plakalı kamyona yanından çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki bir otomobil ile minibüse çarparak durabildi.
Kazada, otomobilde bulunan Tekin Sevlim (35) yaralandı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Sevlim, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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