Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da şehitler için Mevlid-i Şerif okundu
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu.
Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğü tarafından şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için mevlid programı düzenledi. İmam-ı Azam Camii’nde öğlen namazı öncesi düzenlenen programda şehitler ve merhume Servet Soylu için hatim duası ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Kılınan öğlen namazından sonra camiden çıkan cemaate lokum ve gül kolonyası ikram edildi.
Mevlid-i Şerif programına Vali Erkaya Yırık, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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