Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ceviz toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Köyde imamlık yapan Z.Y. ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Durumu gören köy sakinleri yaralı imamın yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Etiketler: Zonguldak
Son Haberler
- 17:48
- 17:46
- 17:17
- 17:30
- 17:03
Sıradaki Haber
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz