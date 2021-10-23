Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 552 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 267 bin 945’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 15 artışla 28 bin 359’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 215 bin 505’e çıktı.

Pakistan’da son 8 gündür günlük COVID-19 vakaları 1000’in altında seyrediyor.

Pakistan'ın COVID-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Pakistan’da toplam 100 milyonun üzerinde COVID-19 aşısı uygulandığını açıkladı.

Umar, 38 milyon kişinin tam aşılandığını, 30 milyon kişinin ise ilk doz COVID-19 aşılarını olduğunu kaydetti.

Japonya

Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 285 artarak 1 milyon 717 bin 82’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 204’e yükseldi.

Son bir günde 30 bin 625 kişiye virüs testi yapılan ve 740 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 208 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.