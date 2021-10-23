Ankara Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde aracın sürücüsü şerit değiştirdiği esnada park halinde duran kamyona arkadan çarptı.

Çevre esnafın acil çağrı merkezine haber vermesinin ardından polis, ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sıkışmış araç içinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeni itfaiye tarafıdan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.