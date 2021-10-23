Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 2 azalarak 443'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 232 arttı.

Perşembe gününü 84,61 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 83,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.