Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kepçenin altından geçmeye çalışan otomobil devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te çalışma nedeniyle yolda duran kepçenin açık duran kazıcısının altından geçmeye çalışan otomobil devrildi. 3 kişi yaralandı.
Yusuf İzzettin Zelzele idaresindeki otomobil, yol çalışması nedeniyle adliye önünde yolda duran kepçenin kazıcısının altından geçmeye çalışırken devrildi.
Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Necmettin Şekeroğlu'na araca çarptı.
Yaralının hayati tehlikesi sürüyor
Sürücü Zelzele ile otomobildeki Gökhan Topalömer ve Mithat Mazlum yaralandı.
Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mazlum'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis
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