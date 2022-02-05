Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?
Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Cemre düşmesi nedir?
Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.
Son Haberler
- 17:16
- 16:46
- 17:22
- 16:55
- 17:14
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz