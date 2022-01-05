Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

5 günlük tatilin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.