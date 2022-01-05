Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 04:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
[Fotoğraf:İHA]
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
5 günlük tatilin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Etiketler: Rize Çaykur Rizespor Beşiktaş
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