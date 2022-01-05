Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da Helenistik Dönem'e ait 20 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ele geçirildi.
Ardahan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ele geçirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B. isimli şahsın otomobil ile Ardahan'a tarihi eser getireceği yönünde bilgilere ulaştı.
Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 20 adet sikke ele geçirildi.
Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ardahan Tarihi Eser
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