Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 04:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Suluçem Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, karla kaplı dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.
Balık Gölü yakınına giden ekipler, arazi araçlarındaki yemleri poşetlere ve metal kaplara doldurarak doğaya bıraktı.
Kar ve tipiye rağmen çalışma yapan görevliler tarafından, yaban hayvanları için yarım ton yem bırakıldı.
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