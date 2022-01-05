Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 03:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğine çıkan kedi, görevliler tarafından kurtarıldı.
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğine çıkan kedi, görevliler tarafından kurtarıldı.
Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Döşlüce Mahallesinde bulunan 9 metrelik elektrik direğine kedi tırmandı.
Kedinin direkte mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu elektrik şirketine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi tırmandığı elektrik direğinden sağlıklı bir şekilde kurtarmayı başardı.
Ağaçtan indirilen kedi bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bingöl Sokak Hayvanları İtfaiye
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