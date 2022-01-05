Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hekimhan Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde durdurduğu bir tırda arama yaptı.

Ekipler, aramada 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt (dönüştürülmüş motorin) ele geçirdi.

Bu arada, Cemal Gürsel Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 80 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.