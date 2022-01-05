Türkiye’de en çok tabyası olan illerden birisi olan ve tabyalar şehri olan Kars’ta tarihi tabyalar birer birer yıkılarak kayboluyor.

Anadolu'nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46'ı bulan Kars tabyaları, günümüzde adeta can çekişiyor. Yetkililerin önlem almadığı tabyaların son durumu içler acısı vaziyette bulunuyor.

Özellikle Kars Kalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan tabyalar yok oluyorken, tabyaları korumakla mükellef olan kurumlar ise tarihi tabyaların yıkılmasına adeta çanak tutuyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars’ta tabyaların restore edilerek turizme kazandırılması bekleniyor.

Kars tabyaları arasında İnönü Tabyası, Karadağ Tabyası, Hafız Paşa Tabyası, Arap Tabyası, Gaziler Tabyası, Kerim Paşa Tabyası, Kanlı Tabya, Cenup Tabyası, Çukur Tabya, Fevzi Paşa Tabyası, Hüseyin Paşa Tabyası, Kerim Paşa Tabyası, Yusuf Paşa Tabya, Thomson Tabyası, Dik Tabya, Veli Paşa Tabyası, Şimendifer Tabyası, Çakmak Tabyası, Çifte Gögüs Tabyası, Muhlis Paşa Tabyası, Churcil Tabyası, Süvari Tabyası, Çim Tabya günümüzde ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Ya da kimliği belirsiz kişiler tarafından define aramak için kazılı vaziyette bulunuyor. Kars’taki tabyaların kısa sürede önlem alınarak turizme kazandırılması gerekiyor.