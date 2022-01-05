Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin, Rize ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 68 köyle ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Artvin, Rize ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 68 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ardanuç'ta 7, Borçka'da 2, Şavşat'ta 44 ve Yusufeli'nde 3 olmak üzere 56 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde de buzlanma nedeniyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
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