Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ardanuç'ta 7, Borçka'da 2, Şavşat'ta 44 ve Yusufeli'nde 3 olmak üzere 56 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde de buzlanma nedeniyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.