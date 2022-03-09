Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çantasından 73 kaçak cep telefonu çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı'nda sırt ve el çantasında 73 kaçak cep telefonu ele geçirilen yabancı uyruklu kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, 17 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nın gelen yolcu katında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden gelen Eritre vatandaşı S.H.M'yi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan kontrolde, kadın yolcunun sırt ve el çantasında çeşitli markalarda 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
S.H.M, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yapılan işlemin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Kaçakçılık
Son Haberler
- 12:26
- 12:36
- 12:22
- 12:30
- 12:11
Sıradaki Haber
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz