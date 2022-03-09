Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'ndeki narenciye bahçesine giden Bayram Ç, ağaçlardaki 4 ton portakalının çalındığını fark etti.

Bayram Ç'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların 16 yaşındaki S.M., 20 yaşındaki H.A., 23 yaşındaki B.A. ve 24 yaşındaki V.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir komisyoncuya 11 bin liraya satıldığını tespit ettiği 4 ton portakalı da buldu. Ürünler, sahibine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Başka evlerden de hırsızlık yapmışlar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların adreslerinde ele geçirilen ve bir evden çalındığı belirlenen 2 televizyon ve güneş enerjisi sistemi de sahibi Emre K'ye teslim edildi.