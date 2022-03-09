Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Başvurular dün sona erdi.

YKS 2022 geç başvuru günü ne zaman?

2022 YKS geç başvuru günü 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşek. Adaylar bu tarihte sınav başvurusu yapabilecek.

YKS 2022 geç başvuru günü ücreti ne kadar?

TYT, AYT, YDT için geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecek.

2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS 2022 başvursu için tıklayınız.

Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

2022 YKS ücretleri ne kadar?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

YKS 2022 başvuru kılavuzu için tıklaynız.