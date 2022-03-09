Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YB 3411 plakalı otomobil, etkili olan kar yağışı sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada 4 kişi yaralanırken, biri ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Karakoçan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

