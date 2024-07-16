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Güncel
AA 16.07.2024 09:36

Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde Şehit Uhud Kadir Işık ve Karaağaç köyünde şehit Erhan Er'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından şehidin aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yaptığı açıklamada, beldede Belediye Caddesi'nin ismini Şehit Uhud Caddesi yaptıklarını dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program kapsamında, Şehit Serhat Önder’in Bakırlı köyündeki babasının evi ziyaret edildi, anne ve babası ile bir süre sohbet edilmesinin ardından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, şehidin babası İsmet Önder ve beraberindekiler şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Anma programına Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Çankırı FETÖ 15 Temmuz
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