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Güncel
AA 16.07.2024 09:26

Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı

Karabük'te şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiği gerekçesiyle tabancayla ateş ederek büfeye zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te tabancayla çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde oynadığı şans oyununda yaklaşık 50 bin lira kaybettiğini iddia eden kişi, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir büfe önünde tabancayla 3 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin M.D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

İş yerinin giriş kapısı ve tavan kısmında zarar meydana gelirken, olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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