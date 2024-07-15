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Güncel
AA 15.07.2024 23:24

Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dükkanlarının kapısını çekiçle kıran esnaf içerdeki araçları çıkardı.

Ankara'nın birçok noktasından görülen ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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