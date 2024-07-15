Erzincan’da kaza: 8 yaralı

Ali G’nin kullandığı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Kova mevkisinde Sami İ. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkardı.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G., Ö.S.G., H.S.G., S.İ., Ş.İ. ve Y.S.İ ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.