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Güncel
AA 15.07.2024 21:54

Erzincan’da kaza: 8 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan’da kaza: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Ali G’nin kullandığı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Kova mevkisinde Sami İ. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkardı.

Erzincan’da kaza: 8 yaralı

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G., Ö.S.G., H.S.G., S.İ., Ş.İ. ve Y.S.İ ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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