Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden "15 Temmuz Paneli"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kentteki bir alış merkezindeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin tarih boyunca sürekli olarak kendisini aşağı çekmeye çalışan bir güç odağıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türk milletinin, emperyalizmin bayrağını taşıyan batılı ülkelere karşı duran ve bu anlamda tüm dünya milletlerine örnek olan büyük bir millet olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Milletimizin gerçekleştirdiği bu halk devrimi tarihin şimdiye kadar gördüğü diğer siyasal devrimlerden farklıdır. Bu milli devrimle emperyalist güçlerin harekete geçmesine etki ettiği girişimler püskürtülmüştür. Bu sayede vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkılmıştır. İşte biz bugün en gür sesimizle diyoruz ki, bu aziz milletin aklı, vicdanı, bilinci, adalet duygusu, basireti ve elbette cesareti ülkemize meşru bir zafer kazandırmıştır."

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbe girişimleri ve ardından toplumsal ve siyasal hayatta yaşanan gelişmeleri aktardı.

Panelistlerden Doç. Dr. Erkan Çav ise, Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı darbe girişiminin öncesinde toplumu derinden sarsan olayları anlatarak Türk toplumunun 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi sosyolojik açıdan değerlendirdi.

Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan da, Türk milletinin güçlü duruşu sayesinde Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü, etkileri hala devam edebilecek bir iç savaşın eşiğinden döndüğünü belirtti.

Panelin ardından katılımcılar, 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'ni gezdi.