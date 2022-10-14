Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yoğun mesai harcayarak yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

Çankırı çevresinde ağırlıklı olarak Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri ile merkez köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Kızılırmak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serhat Kantar, çeltiğin sofralara gelinceye kadar uzun bir yolculuğunun olduğunu söyledi.

Çeltik üretimi için mayıs ayında hazırlıkların başladığını ve ekim ayında da hasadın yapıldığını belirten Kantar, "Bu sene bölgemizde üretim çok güzel. Sıcaklıklar da güzel gitti, çeltik sıcağı sever. Suyumuzda da hiçbir sıkıntımız yok. Rakamlar çok güzel geliyor. Her bölgede üretimin dönüm başına geçen senekinden 200-250 kilo fazla olduğunu duyuyoruz" dedi.

Çankırı'da ortalama 40 bin dönüm çeltik alanı olduğunu dile getiren Kantar, şöyle devam etti:

"7 bin dönümü Çankırı'nın köylerinde, 1600 dekar civarında da sarı kılçık çeşidiyle Ilgaz'da üretiliyor. Bizim burada uzun tane dediğimiz cammeo cinsi ve küçük cins dediğimiz Osmancık pirinci üretiliyor. Bizim pirincimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi lezzetidir. Bölgede devamlı talep edilen, istenen, bölgenin belki en lezzetli pirinçlerinden bir tanesini yemek nasip oluyor. Hem verimi güzel hem lezzeti güzel. Allah çiftçilerimizden razı olsun. Emek veriyorlar, ter döküyorlar, üretim yapıyorlar bizler de onların sayesinde rahat ediyoruz ülke olarak."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeyle çeltik tohumu verdiklerini söyleyen Kantar, "İnşallah çok güzel bir şekilde sezonumuzu kapatacağız. Bu sene çok güzel üretim rakamları. Kurutma işlemleri, satışlar başladı." ifadelerini kullandı.

"Dönümden bir tona kadar verim alan arkadaşlar var"

Çeltik üreticisi Doğan Güneş de 16 yaşından beri çiftçilik yaptığını belirtti.

Çeltik sezonunun verimli geçtiğini söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Yılımız güzeldi, yağışımız da çeltik açısından iyiydi. Çeltik sıcağı seven bir bitki o yüzden yılımız güzeldi. Geçen sene 500 aldığımız yerlerden bu sene 650-700 kilo alıyoruz, 900'e kadar var verimimiz. Çeltik bakım isteyen bir bitki, çocuk gibi bakım istiyor. O yüzden çeltiğe ne kadar düzgün bakarsan o kadar verim alırsın. Dönümden bir tona kadar verim alan arkadaşlar var" dedi.

Üretici Osman Orman da yaklaşık 100 dönüm alana çeltik ektiğini ifade etti.

Bu sene verimden memnun olduklarını belirten Orman, "Cinsine göre, bakımına göre bir ton da veriyor 600 kilo da veriyor. Bu sene geçen seneye göre daha iyi. Hava sıcak gitti, iyi oldu." diye konuştu.