Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Çankırı Meteoroloji
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