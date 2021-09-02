Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde müstakil evde oturan Bayram Çakmak, atının foseptik çukuruna düştüğünü gördü.
Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Çakmak, durumu itfaiyeye bildirdi.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, çukuru genişleterek atı bulunduğu yerden çıkardı. Temizlenen at, sahibine teslim edildi.
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