Tarihi Taşhan'da düzenlenen etkinliğe Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Uğural, etkinlikte yaptığı açıklamada, aşurenin paylaşmanın dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olduğunu söyledi.

Bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin içinde farklı renklerin olduğunu ifade eden Uğural, "Muharrem ayı günlerinde, aşure günlerinde tüm zorluklardan kurtulup, huzura ereceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.