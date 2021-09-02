Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 03:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy ve Biden Beyaz Saray'da görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da yaptıkları baş başa görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.
Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.
Biden, bugünkü görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa'ya daha da entegre olması için demokratik reformları ele alacaklarını vurgulayarak, 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını ifade etti.
Etiketler: ABD Beyaz Saray Joe Biden Ukrayna
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