Bilecik'te alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi'nde seyreden İsmail A. idaresindeki 11 AJ 296 otomobil, Atatürk Parkı önünde karşıya geçmeye çalışan Fatma Erva K'ye çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.