Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği, olgunlaşmasının ardından biçerdöverler yardımıyla hasat ediliyor.

Kuraklık nedeniyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde rekolte düşüşü yaşanırken, Trakya'nın verimli toprakları bu yıl da ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, il genelinde ayçiçeği ekili 950 bin dekarda hasat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu yıl 270 bin ton üretim hedeflerinin olduğunu anlatan Aksoy, "Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yüksek olduğu 3 il var, bunlar Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli. Üç ilimiz ayçiçeği üretimimizin büyük bir kısmını karşılıyor. Bu üründe ithalatın engellenmesindeki en büyük katkıyı Trakya sunuyor. " dedi.

Aksoy, Anadolu'nun çok kurak bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Anadolu'da dekara 100 kilogram verim alınırken biz burada 350'yi yakalıyoruz. Yani ortalamanın çok üzerindeyiz. Biz 84 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Gelen turistlerle bu rakam bazen 100 milyonu bulabiliyor. Onların beslenmesi için biz daha çok üretmeliyiz. Daha çok gayret etmeliyiz." diye konuştu.

Trakya'da damla sulama sistemine geçilmesi durumunda verimin artacağını aktaran Aksoy, kuraklık nedeniyle suyun bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl hasadın geç başlayacağını ifade etti.

Tekirdağ'ın yaz aylarında az yağış aldığına işaret eden Saygı, şöyle devam etti:

"Bu sene ayçiçeğinin çiçeklenme zamanında istediğimiz miktarlarda yağış olmadı. Bu yıl yağış güzel olsaydı daha yüksek verim bekleyecektik ama yine de dekarda 250-300 kilogram verim bekliyoruz. Bazı yerlerde verim daha da yüksek olabilir. Buğdayda çok bereketli bir yıl oldu. Ayçiçeğinde o kadar olmasa bile 'bereket versin' diyeceğiz."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da kentte ayçiçeği hasadının devam ettiğini belirtti.

Tarlalardaki verimin istenilen seviyede olduğunu söyleyen Arabacı, üreticilerin dönümden 200-350 kilogram ürün aldığını ifade etti.

Geç ekilen tarlalarla ilgili konuşmak için erken olduğunu aktaran Arabacı, "Buralarda verim düşük gibi gözüküyor ama biçmeden konuşmak doğru olmaz. Ben bir tarlamı biçtim, çok düşük değildi. İnşallah oralarda da güzel verimler olur. Üreticimiz o kadar masraf etti, emek verdi. İnşallah emeğinin karşılığını alır." dedi