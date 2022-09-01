Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da kaçak silah operasyonu
[Fotograf: İHA]
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı.
Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı
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