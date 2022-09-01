Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.