Tokat'ın tarihi mekanlarından Taşhan’da açtığı iş yerinde 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Ayşe Darende unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasına giren urgancılığı yaşatmaya çalışıyor.

Eşinden öğrendiği mesleğine 1997 yılında evinde başlayan Darende, yaklaşık 15 yıldır açtığı iş yerinde el işi hayvan yularları ve köpek tasması yapıyor. Yaptığı urganları İran, Iran, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 5 ülkeye satan ve 'Urgancı Ayşe' olarak tanınan Darende, çalışma azmiyle hemcinslerine de örnek oluyor.

"Bu meslekte Türkiye’nin tek kadın ustasıyım"

Meslekte yaşadığı sıkıntılardan bahseden Ayşe Darende, şunları söyledi:

"Bu işe evlendikten sonra başladım. Biz evlendiğimizde eşimin mesleği buydu, o da dede mesleğini yapıyordu, ben de ona bakarak başladım. Sonra kendimi geliştirmek istedim. 10 yıl kocamla çalıştıktan sonra farklı işleri bu iple deneyerek kendimi geliştirdim. 15 yıldır da aynı dükkanda işimi devam ettiriyorum. Bu meslekte yaşadığım sıkıntı müşteriler beni görünce ihtiyaçlarını söyleyemiyorlardı. Urgancılık yapan bayan gördükleri zaman 'Bu yulardan anlamaz, hayvandan kadın ne anlar' gibi düşünüp diyalog kurmuyorlardı, çekiniyorlardı. En çok yularları söylerken zorlanıyorlardı. Bu işi aktif yapan, ipi eğirmesinden tutun yular haline getirip müşteriye sunan Türkiye’de tek bayan ustayım. Bunu görünce de takdir etmeye başladılar ve 15 yıldır aynı dükkanın içerisindeyim."

"5 ülkeye yular satıyorum"

İlk başlarda sadece Tokat’ta satış yapan, şuanda ise 5 ülkeye satış yaptığını anlatan Ayşe Darende, "Ben bu işe ilk başladığım zaman Tokat içerisinde ve ilçelerinde satıyordum. Daha sonra il sınırlarını aşarak Türkiye’de bulunan bütün illere, ilçelere, kasabalara toptan yular satmaya başladım ve bir müşterimin aracılığıyla 5 ülkeye ben yular satıyorum. Gürcistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Irak’a da malzeme gönderiyorum dedi.