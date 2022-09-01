Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Vali Tuncay Sonel, bu gece yarısından sonra ülke genelinde balık avlanma yasağının kalkacağını anlatarak, "Bu sezonun hem Ordulu balıkçılarımıza hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İlimiz Ordu bu sene hem balda bereketli bir sezon, hem de fındıkta verimli bir sene geçiriyor. Maşallah bahçelerimiz dolu dolu. Temennimiz ve Rabbimizden duamız inşallah balıkta da böyle bereketli bir sezon geçiririz. Allah tüm balıkçı kardeşlerimizin nasibini açık eylesin" dedi.

Balıkçılar palamuttan umutlu

Ordu'da yaklaşık 7 bin kişinin balıkçılık sektöründe olduğunu aktaran Vali Sonel, "Bu sayede hem iş sağlanıyor, hem de aş sağlanıyor. Bunun yanında balıkçılıkta ihracat da sağlanıyor. Bu sayede ülkemiz döviz de kazanıyor. Ordu'da sadece balıkçılıktan 700 milyon lira bir gelir var. Biz bu gelirin inşallah daha da artmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu ise, bu sezon özellikle palamuttan yana umutlu olduklarını vurgulayarak, "Geçen sezon çok az palamut oldu. Bu sezon son 30-40 yılın en bol palamut sezonunu bekliyoruz." dedi.

Palamut bolluğunun yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini anlatan Mollaoğlu, vatandaşların ucuza palamut yiyebileceğinin söyledi.