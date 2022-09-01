2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı... KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?
KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları açıldı. 2022 KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde…
KPSS Ortaöğretim başvuruları açıldı. KPSS başvuruları, 1 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2021 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim 2022 başvuruları ise 1 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 KPSS Ortaöğretim başvurusu için tıklayınız.
2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022'de yapılacak.
Sonuçlar 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak.