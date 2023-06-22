Parçalı Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.06.2023 16:53

Çankırı'da 112 Acil Çağrı personeline yönelik seminer düzenlendi

Çankırı'da 112 Acil Çağrı personeline yönelik seminer gerçekleştirildi.

Çankırı'da 112 Acil Çağrı personeline yönelik seminer düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen seminerde "Kriz Yönetimi ve Etkili Takım Çalışması" konusu ele alındı.

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan tarafından verilen, sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ve orman genel müdürlüğüne bağlı personelin katıldığı seminer iki grup halinde gerçekleştirildi.

Seminerde krize müdahale hizmetleri, problem ve çatışma yönetimi, ekip ruhu ve kurum kültürü konularına değinildi, konu ile ilgili uygulama yapıldı.

Seminere katılan Çankırı 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Mehmet Toros da tüm katılımcılara ve eğitim görevlisi Çağlayan'a teşekkür ederek, 112 Acil Çağrı hizmetlerinin son derece önemli olduğunu, zamana karşı büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Düzce’de araç sayısı 130 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu
17:35
Aksaray'da arazi sulama tartışmasında silahlar ateşlendi: 6 yaralı
17:35
Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi
17:41
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
17:16
Rahmet tepesinde hac heyecanı
17:13
Sinop'ta 10,5 milyon euroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek
İzmir'de buğday rekoltesi yerli tohumla arttı
İzmir'de buğday rekoltesi yerli tohumla arttı
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ