Çankırı'da 112 Acil Çağrı personeline yönelik seminer düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen seminerde "Kriz Yönetimi ve Etkili Takım Çalışması" konusu ele alındı.

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan tarafından verilen, sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ve orman genel müdürlüğüne bağlı personelin katıldığı seminer iki grup halinde gerçekleştirildi.

Seminerde krize müdahale hizmetleri, problem ve çatışma yönetimi, ekip ruhu ve kurum kültürü konularına değinildi, konu ile ilgili uygulama yapıldı.

Seminere katılan Çankırı 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Mehmet Toros da tüm katılımcılara ve eğitim görevlisi Çağlayan'a teşekkür ederek, 112 Acil Çağrı hizmetlerinin son derece önemli olduğunu, zamana karşı büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.