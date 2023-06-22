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Güncel
AA 22.06.2023 16:49

Kars'ta kardan kapalı yayla yolu ulaşıma açıldı

Kars'ın Selim ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 2 bin 600 rakımdaki yayla yolu ulaşıma açıldı.

Kars'ta kardan kapalı yayla yolu ulaşıma açıldı

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, haziran ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü.

Tuygun köyünün kuzey yamacındaki bölgenin kardan kapalı olması nedeniyle ekipler, yöre halkının yaz mevsiminde hayvancılık faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmesi için çalışma başlattı.

2 kepçe ve 1 greyder ile 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 2 bin 600 rakımda günler süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Tuygun köyü muhtarı Zekeriya Yıldırım, yayla yolunun açılmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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