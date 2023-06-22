Üzerine ağda bantları yapıştırılan kedi, Üsküdar Belediyesi ekiplerince tedaviye alındı

Kedinin zor durumdaki görüntüsünü paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcısı, hayvanın bulunarak bu durumdan kurtulması için seferber oldu.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde kediyi Burhaniye Mahallesi'nde bularak, Minik Dostlar Kliniğine getirdi.

Üzerindeki ağda bantlarından tamamen kurtarılan kedi, tedaviye alındı.

"Birileri kedinin üzerine işkencevari operasyon yapmış"

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, yaptığı açıklamada, kedinin durumunu "Ağda bantlarıyla kedinin üzerine işkencevari bir operasyon yapmış birileri" diye ifade etti.

Olay Üsküdar bölgesinde yaşandığı için sosyal medyada belediye başkanı ve veteriner işleri müdürlüğünü etiketleyerek paylaşımlar yapıldığını anlatan Uzunali, şöyle konuştu:

"Kedinin bu halini gördükten sonra başkanımızın talimatıyla araştırmaya başladık. Binlerce tweet atılmıştı. Bu binlerce tweetin içerisini taradık ve bir tanesinde bir sokak isminin geçtiğini gördük. Burhaniye Mahallesi'ndeki sokak ismini görünce, ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik ve Nuri Bey Sokak civarında üç sokak ileri, üç sokak geri olacak şekilde geniş bir alanda aramaya başladık. Ekiplerimiz akşam üzeri kedinin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Daha sonra gidip arkadaşlarımız kediyi sakin bir şekilde bulunduğu yerden alıp kliniğimize getirdi."

"Sahiplenmek için müracaat edenler oldu"

Uzunali, kendinin kendini temizleme güdüsüyle üzerindeki yapışkan bantların bir kısmını çıkardığını belirterek, ekiplerce bulunduktan sonra tamamen temizlendiğini anlattı.

Tüylere yapışan kısımların da tıraş edildiğini ifade eden Uzunali, şöyle devam etti:

"Gerekli tedavisi, ilk bakımı yapıldı. Vitaminleri verildi. Kedinin gözünde bir sıkıntı var. Asıl sıkıntılardan bir tanesi o. Göz tedavisine başladı arkadaşlar. Sahiplenmek için müracaat edenler oldu. Kedimiz inşallah yeni yuvasında sağlıklı şekilde hayatına devam edecek. Şu anda Üsküdar Belediyesinin Minik Dostlar Kliniğinde, şefkatli ellerde tedavisine devam ediliyor."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kedinin tedavisine ilişkin Twitter hesabından görüntüler paylaştı.