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Güncel
AA 09.04.2024 14:50

Çanakkale'nin üretici kadınları bayramlık ev baklavası mesaisi yapıyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinin ortakları, Ramazan Bayramı dolayısıyla yöresel cevizli baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Çanakkale'nin üretici kadınları bayramlık ev baklavası mesaisi yapıyor
[Fotograf: AA]

Evlerinde ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere sunmak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 14 kadın tarafından geçen yıl şubat ayında kurulan Eceabat Merkez İlçe Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçe merkezi ve 12 köyden 160 üyeyle faaliyetini sürdürüyor.

Bayram öncesi siparişleri yetiştirmek için iş bölümü yaparak 7 katlı baklavayı yöresel cevizle süsleyen üretici kadınlar, dilimlere ayırdıkları baklavayı odun ateşinde pişiriyor.

Her bir tepsi yaklaşık 3 kilogram geliyor. Baklava, sıcak şerbeti de eklendikten sonra dinlenmeye bırakılıp müşterilere teslim ediliyor.

Çanakkale'nin üretici kadınları bayramlık ev baklavası mesaisi yapıyor

''Cevizli baklavamızda glikoz değil, şeker pancarından üretilmiş şeker kullanıyoruz''

Kooperatif Başkanı Berrak Özdemir, baklavayı büyüklerinden öğrendikleri yöntemle kat kat yaptıklarını söyledi.

Her kata bol miktarda ceviz koyduklarını, elektrikli fırınlarda değil odun ateşinde pişirdiklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu yıl çok sipariş aldık. Siparişlere yetişemiyoruz. Cevizli baklavamızda glikoz değil, şeker pancarından üretilmiş şeker kullanıyoruz. Yöresel lezzetlerimizi unutmamak ve kadınlarımızı ekonomiye katmak adına baklavamızı yapıyoruz. Anneanne lezzetlerimizi unutmadan, gelecek nesillere ev baklavasını kooperatif olarak aktarmaya çalışıyoruz. Halkımız da bizi destekliyor. Ev hanımlarımız ya da çalışan kadınlarımız bizi destekleyip, ürünlerimizi satın alıyorlar. Elimizden geldiğince ürünlerimizi hazırlayıp gönderiyoruz."

Çanakkale'nin üretici kadınları bayramlık ev baklavası mesaisi yapıyor

Özdemir, kooperatif ortaklarının evlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettikleri tarhana, erişte, makarna, salça gibi ürünlerin tahlillerin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün onayının ardından belirli marketlerde satışa sunulduğunu dile getirdi.

Susam, zeytinyağı, lavanta yağı ve sabun da ürettiklerini bildiren Özdemir, "Hedefimiz çok büyük ama yavaş yavaş yol alıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. Kadınlarımızı üretime ne kadar dahil edebilirsek hem ev ekonomisine katkıları olacak hem de kendilerine olan güvenleri artacağı için yol almaya çalışıyoruz" dedi.

Kooperatifin yeni ortaklarından Gülcan Engin de "Bu bayram tatlılar bizden. Anne baklavası yapıyoruz. Tariflerimiz annelerimizden. Ürettiğimiz için mutluyuz, devamını diliyoruz ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

Üyelere yöresel ürün üretimi konusundaki birikimiyle destek veren Hamiyet Özdemir ise 50 yıldır ev baklavası yaptığını, kooperatif ortaklarının da bu bayram için herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği sağlıklı baklavalar ürettiğini söyledi.

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