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Güncel
İHA 09.04.2024 14:46

Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Bulut mazbatasını aldı

MHP’den aday olduğu seçimlerde Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Bulut mazbatasını aldı

Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Derya Bulut, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özlem Orhan'dan mazbatasını aldı.

Bulut, mazbata töreni sonrası adliye önünde toplanan vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.

Bulut ve beraberindekiler, kortej eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüyerek, Atatürk heykeline çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin arından Bulut, kortej eşliğinde belediye binasına gitti.

Belediye önünde vatandaşlara seslenen Bulut, "Sandıkta sizlerin teveccühleri ile sizin gücünüzle, sizin sesinizle bugün burada sizlere hitap ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırklareli’mizin uzun zamandır hasret kaldığı hizmet değişimi için bugün itibarıyla görevimize başlayacağız. İnşallah en iyi şekilde ilimize ve bundan sonraki süreçte sizlere bizleri mahcup etmemesi üzerine niyet ediyorum ve o doğrultuda da gece gündüz demeden çalışacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum" dedi.

Bulut, makama gelen önceki dönem Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Bulut, gece gündüz demeden çalışacağını söyledi.

Kesimoğlu ise, "Gönül huzuru içerisinde bu bayrağı sevgili kardeşime teslim ediyorum. Tabii ki demokrasiye olan inancımız, hukuk devletine bağlılığımız gereği biz de yasal hakkımızı kullandık. İlçe ve İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk, en sonunda YSK'ye itirazımızı ilettik. Artık oradan ne karar gelecek hukuka olan inancımız gereği saygıyla karşılayacağız" diye konuştu.

Gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Bulut, Kesimoğlu’nu uğurladı.

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