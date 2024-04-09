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Güncel
İHA 09.04.2024 14:30

Çapa işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Rafet Maltepe, geçimini sağlayabilmek için akşama kadar tarlada çapa yapıyor.

Çapa işçisinin Ramazan'da zorlu mesaisi

Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyünde çapa yaparak geçimini sağlayan Rafet Maltepe, Ramazan ayında da zorlu mesaisini sürdürüyor.

Çapa yaparak çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Maltepe, yanında taşıdığı tarım aracıyla çapa yaptırmak isteyen müşterilerine ulaşıyor.

Köylülerin tarlalarını çapalayarak evini geçindiren Maltepe, “Bu sene çapa yapmak Ramazan ayına denk geldi. Vatandaşlar bizi çapa yapmak için çağırıyorlar. Genelde her türlü çapa işleri yapıyoruz. Şu an patates ekme mevsimi olduğundan bu işi yapıyoruz. Biz de Ramazan ayında ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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